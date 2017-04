Regele Alfons I! Antrenorul dat afară din România a salvat două echipe olandeze doi ani la rând: "Doctorul-minune"

Vineri, 28 Aprilie, 09:52

Alfons Groenendijk, 52 de ani, 6 luni la U Cluj alături de George Ogăraru în 2014-2015, a resuscitat-o pe ADO Den Haag: a luat-o de pe ultimul loc și se luptă acum pentru Europa League. După ce anul trecut a ținut-o pe Excelsior în Eredivisie.

În România, Alfons Groenendijk nu a fost păstrat decât 6 luni. Și el, și George Ogăraru. Pregătiseră împreună echipa secundă a Ajaxului (Jong Ajax), în 2013-2014, și tot împreună au venit la U Cluj pe 5 septembrie 2014: Ogăraru - antrenor, Groenendijk - director tehnic.

Pe 1 martie 2015, după șase luni în condiții extreme, au fost demiși. Iar U a retrogradat și a dat faliment.

Echipa cu cel mai mic buget din Olanda

De atunci, George s-a întors la Academia lui Ajax, iar Alfons a devenit omul care salvează echipele mici în Eredivisie. Și de la retrogradare, și de la faliment. Mai întâi, în 2015-2016, a ținut-o în viață pe Excelsior Rotterdam, echipă cu doar 5 milioane de euro buget anual (cel mai mic din prima ligă). Trecuseră 32 de ani de când Excelsior rezistase două sezoane la rând în elita batavă.

4 victorii și un egal cu PSV în ultima lună

Tehnicianul, 53 de ani pe 17 mai, care o salvase și pe Willem în 2009-2010, este acum "doctorul-minune" la ADO Den Haag. Pe 8 februarie, a fost numit în locul muntenegreanului Željko Petrovici, când galben-verzii erau pe ultimul loc, după 13 eșecuri în 21 de etape (aveau 8 înfrângeri în ultimele 9 partide). Din acea zi, a început relansarea.

Începutul a fost mai dificil, cu două meciuri pierdute la rând (unul a fost cu Feyenoord), dar azi, când mai sunt două runde până la final, ADO e pe poziția a 12-a. Oficial, rămâne în Eredisivie. Și poate juca play-off pentru Europa League! A adunat 5 victorii și 3 egaluri în 11 etape. Patru succese și o remiză cu PSV în ultimele 5 meciuri! Nu a mai fost învinsă din 19 martie. Gronendijk este "Regele Alfons I" pentru presa din Țara Lalelelor.

"Am semnat pe 3 luni"

"Cine ar fi crezut cu zece săptămâni în urmă că vom evita retrogradarea la două etape de sfârșit? Sunt foarte fericit pentru jucători și pentru toți oamenii din club", a declarat tehnicianul. Care nu știe dacă va continua la gruparea din Haga: "Am semnat un contract pe trei luni. Vedem ce va fi. Am oferte, inclusiv din afara Olandei". Totuși, e posibil să rămână. Are o opțiune de prelungire pentru încă două sezoane.

"Ceea ce a reușit Alfons la ADO este de neînchipuit. A încântat Olanda cu jocul său. Când presa batavă îți spune Regele Alfons I, credeți-mă, e lucru mare!"

George Ogăraru, antrenor Ajax 2 "Dacă salvezi o echipă de la retrogradare o dată, ăsta se poate numi noroc. Dar dacă salvezi trei echipe diferite de la retrogradare, atunci e altceva"

Alfons Groenendijk, antrenor ADO Den Haag

14 mil €a fost bugetul în acest sezon al lui ADO Den Haag