CORESPONDENŢĂ DIN ANTALYA » Cosmin Moţi a vorbit despre o revenire la Dinamo » Ce zice despre Alibec şi Gnohere

Articol de — Eduard Apostol Duminica, 29 Ianuarie, 19:22

Cosmin Moţi se simte minunat la Ludogoreţ Razgrad, unde este de 4 ani şi jumătate şi s-a umplut de trofee şi de bani.

"Am jucat de două ori în grupele Champions League, de două ori în grupele Europa League şi de două ori în primăvara europeană. Am jucat împotriva celor mai mari fotbalişti. Nu ştiu dacă am defila în Liga 1, dar şi în campionatul României am avea prima şansă la titlu", a declarat internaţionalul de 32 de ani.

Vrea să-şi încheie cariera la Ludogoreţ

În 2014 făcea un meci fantastic la Sofia şi ajuta, din postura de portar!, Ludogoreţ să ajungă în premieră în grupele Champions League în dauna Stelei. Ce va urma după ce-şi va pune ghetele în cui?

"Mai am de jucat, vedem la finalul carierei. Nu ştiu dacă voi rămâne în staff-ul clubului. Oricum, mai am doi ani şi jumătate de contract, vreau să nu mai plec de la Ludogoreţ. Am 32 de ani, mă gândesc la ce e bine pentru mine.

Mi-aş dori din suflet să revin cândva la Dinamo, dar nu vreau să dau cu piciorul la ce am făcut bun. Nu cred că Dinamo e favorită la titlu în Liga 1, dar la podium cu siguranţă. Se poate bate pentru top 3. Cu doi-trei jucători de valoare care să intre în primul 11, atunci s-ar bate la titlu. Aşa, şi Craiova are şanse la titlu", a spus bănăţeanul.

"Tragedie n-ar fi, doar tristeţe şi frustrare"

Referitor la parcursul "tricolorilor" în preliminariile Campionatului Mondial, Moţi a declarat: "Aşteptăm meciul cu Danemarca din martie, unul de totul sau nimic. Tragedie n-ar fi să pierdem locul la Mondiale, dar ar fi o tristeţe şi-o frustrare".

Dacă anul trecut le bătea obrazul lui Tamaş şi Marica pentru că au ales Steaua, nu acelaşi lucru se întâmplă cu Gnohere: "A stat

un an la Dinamo, dintre care 6 luni a jucat. Nu putem vorbi de trădare. De ce să-l ţii la Dinamo când nu joacă şi nici nu dă randament?".

Cosmin nu crede că lui Denis Alibec îi va fi uşor să se adapteze la noua echipă: "Lui Alibec îi va fi mai greu la Steaua, fiindcă nu va avea parte de aceleaşi lucruri pe care le-a avut la Astra".

La Ludogoreţ mai joacă ex-stelistul Claudiu Keşeru, iar în staff-ul medical este Radu Paligora, fost doctor al roş-albaştrilor. De curând, în staff-ul tehnic a fost cooptat ca antrenor cu portarii germanul Bernd Dreher, fost coechipier cu Oliver Kahn la Bayern Munchen, cu care a şi câștigat Champions League în 2001 și s-a conversat cu Daum.