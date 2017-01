EXCLUSIV Transfer spectaculos pentru Victor Astafei! Va juca într-un campionat exotic » Primele declarații

Articol de — Vlad Nedelea Vineri, 20 Ianuarie

Victor Astafei (29 de ani) pleacă din nou din România. Fotbalistul care în cariera sa a evoluat printre altele la Gaz Metan, Târgu Mureș, Oțelul și Petrolul și-a găsit angajament, din nou în străinătate, după experiența din Turcia, de la Adana Demispor.

După ce în prima parte a sezonului a făcut parte din lotul celor de la Botoșani, pentru care a marcat un gol în 21 de meciuri în toate competițiile, jucătorul a ales acum să plece într-un campionat exotic.

Astafei va pleca la FA Selangor, formație din prima ligă din Malaezia. A semnat un contract pe 6 luni cu opțiune de prelungire pentru încă un an.

Atacantul mai era dorit de câteva echipe din Liga 1, dar și din Statele Unite. Transferul acestuia a fost intermediat de Bogdan Apostu, care s-a specializat pe astfel de transferuri. Tot el a făcut posibilă și mutarea lui Andrei Cordoș în Maldive.

CE A ZIS ASTAFEI:

"Nu știam prea multe despre Malaezia, dar mie mereu îmi place să am lecția învățată când merg undeva. Am citit mult despre ce înseamnă Malaezia. Atât din punct de vedere social, cât și fotbalistic. E o țară bine dezvoltată și într-o continuă creștere. Am fost plăcut surprins.

Cât despre FA Selangor știu că este una dintre cele mai mari echipe de aici, cu 7 titluri câștigate și 32 de Cupe. Are mulți suporteri, cred că la fiecare meci are cel puțin 20.000 de oameni în tribună.

Vreau să ajut echipa, așa cum am încercat să fac peste tot pe unde am fost. Nimic mai mult. Nu vreau să-mi propun ceva anume. Vreau să le răsplătesc încrederea celor de aici.

Îi mulțumesc și lui Bogdan Apostu pentru că a făcut posibilă această mutare. E prietenul și totodată fostul meu coleg. E un om în care mi-am pus încrederea înainte de a veni aici. Sper ca totul să fie bine și să am parte de succes.

Le mulțumesc și celor de la Botoșani pentru că au înțeles nevoile mele. Am întâlnit acolo numai oameni de caracter și de calitate", a zis Astafei în exclusivitate pentru GSP.RO.

CE A ZIS BOGDAN APOSTU:

"Oficializarea transferului lui Victoraș Astafei vine după multe zile de negocieri. A trebuit să fim amândoi maleabili și să ne adaptăm pe parcurs, cei de acolo fac parte dintr-o altă cultură, au altă civilizație.

Ei văd lucrurile diferit. Victoraș e un băiat inteligent, care se va adapta, cu siguranță. Eu personal sunt convins că, prin evoluțiile sale, va deschide ușile altor fotbaliști români.

În Malaezia se plătește mai bine decât în România și foarte important, salariile nu întârzie niciodată".