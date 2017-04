GALERIE FOTO Baseball în premieră pe litoral » Ambasadorul american a fost prezent la eveniment

catalynn • 15 Aprilie 2017, 22:37

Pt americani e un motiv pt a iesi din case si a socializa, mai ales in sezonul regulat in care fiecare echipa din MLB joaca 162 meciuri si cateodata exista "double - header" unde joaca si 2 meciuri intr-o zi :-) Desi o partida dureaza in medie cam 2.5-3h nu e deloc solicitant, singurul care e cu adevarat pus la munca e cel care arunca (pitcher), si care de regula trebuie sa ia o pauza de cateva zile intre meciuri pt a da timp bratului si umarului sa se refaca. Regulile sunt extrem de simple, iar in MLB exista proba video deci furatul meciurilor cu arbitrii nu se prea poate. Ce vor sa introduca este proba video si pt arbitrul din spatele catcherului, pt a se elimina eroarea umana care stabileste daca mingea a fost sau nu aruncata in dreptunghiul de tinta de deasupra bazei (home) sau nu (se exita pt ca practic devine un joc arbitrat de computer si eroarea umana face si ea parte din traditia acestui joc). Daca ai un pitcher bun iti poate rezolva meciul de unul singur.