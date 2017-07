VIDEO + FOTO Scandal în Turul Franței » Peter Sagan îl izbește violent pe Mark Cavendish de barierele de protecție și e dat afară din Tur!

Articol de — Adrian Jitea Marti, 04 Iulie, 19:08

Francezul Arnaud Demare, ciclistul de 25 de ani al celor de la FDJ, a câștigat etapa a patra din Turul Franței, în urma unui sprint redus, dar lucrurile importante s-au petrecut înainte cu câteva secunde de sprintul final!

Etapa pornită din Mondorf-les-Bains, din preajma casei câștigătorului din 2010, luxemburghezul Andy Schleck, părea una liniștită, în condițiile în care singurul hop din calea sprinterilor, pe o distanță de 208 kilometri, era o cățărare de categoria a patra. Ziua a avut un singur evadat, prins cu 30 de borne înainte de final, însă lucrurile s-au complicat oribil când sprinterii s-au pus în mișcare pentru asaltul din ultimul kilometri.

Cu câteva sute de metri înaintea finalului, când sprintul s-a declanșat, slovacul Peter Sagan (Bora) l-a văzut pe britanicul Mark Cavendish (Dimension Data) infiltrându-se prin partea lui dreaptă și l-a lovit intenționat cu cotul! Britanicul a fost proiectat violent în gardurile de protecție ale spectactorilor!

John Degenkolb (Trek) și Ben Swift (UAE) nu l-au putut evita pe britanic și au fost implicat la rându-le în carambol.

În față, francezul Arnaud Demare a profitat și a câștigat în premieră o etapă din Marea Buclă. A fost urmat de Sagan, Kristoff, Greipel și Bouhanni. Marcel Kittel (Quick-Step), marele favorit al etapei, a rămas singur cu 1500 de metri înaintea liniei de final, din cauza unei căzături în care a fost implicat și trenulețul lui.

The tree is perfectly positioned for Sagan but looks as if he elbows Cavendish off to us #TDF2017pic.twitter.com/jUuhHOTSxo (Via: @MrsDigger)