Emoțiile Soranei, forța lui Garbine » Cîrstea s-a oprit ieri în optimi de finală, fiind învinsă de Muguruza cu 6-2, 6-3

Luni, 23 Ianuarie

Când Garbine Muguruza joacă așa cum a făcut-o în meciul de ieri cu Sorana Cîrstea e greu de oprit.

A șaptea jucătoare a lumii a lovit cu sete și cu siguranță încă de la începutul partidei, în timp ce românca a început tremurat, primul serviciu nu a intrat, în momentele importante loviturile au aterizat dincolo de linii, iar deplasarea nu a fost la fel ca în meciurile trecute.

Când și-a mai tras sufletul, Sorana a avut și trei șanse de a face break, dar nu a reușit să profite de niciuna, în timp ce Garbine a reușit să câștige pe serviciul româncei de patru ori. "Am avut câteva oportunități pe care nu le-am fructificat și atunci am pierdut începutul de set doi: acolo am avut 1-0, minge de break, apoi 40-0 pe serviciul meu. Acolo a fost o oportunitate, dacă făceam 3-0, era complet altceva. Însă au fost câteva momente care mi-au scăpat, și îmi asum, pentru că eu nu am gestionat bine situația", a spus românca pentru treizecizero.ro. "Nu jucasem niciodată cu ea. Iar când joc pentru prima oară cu o jucătoare, sunt puțin stingheră, pentru că nu știu exact viteza, nu știu ce joacă. În general, mi-e destul de greu să joc pentru prima oară cu o jucătoare. Cred însă că am greșit foarte mult, și asta a făcut diferența", a completat ea.

Salt important

De partea cealaltă a fileului, iberica a fost mulțumită de cum au decurs lucrurile "Nu știu dacă joc cel mai bun tenis al meu, dar am intrat în meci foarte concentrată, e greu să-ți controlezi emoțiile, pentru că sunt meciuri în care ai o mare responsabilitate, mai ales că nu am reușit până acum să ajung în sferturi la Melbourne. Abia din această fază încep bătăliile cu adevărat grele", a spus spanioloaica în vârstă de 23 de ani.

Sorana Cîrstea a încercat cât a putut să facă față forței câștigătoarei de la Roland Garros 2016, dar au fost puține cazurile în care a reușit. Dar acesta este doar ultimul meci. Românca are multe lucruri pozitive pe care să le pună în bagaj după acest turneu. A reușit după opt ani să ajungă din nou în săptămâna a doua a unui turneu de Mare Șlem. A învins jucătoare bine cotate și va face un salt în clasament de douăzeci de locuri, asta în condițiile în care anul trecut la început era dincolo de poziția 200 în ierarhia mondială.

"Nu am venit cu mari așteptări la Melbourne, pentru că nu îmi mai fixez obiective. Dar s-a văzut faptul că am muncit în pregătire şi acesta este un lucru pozitiv", a spus ea pentru ziarul Adevărul. Românca mai rămâne până joi la Melbourne, iar apoi pleacă spre Taipei, acolo unde va juca un turneu începând de luni.

26 de greșelineforțate a adunat ieri Sorana Cîrstea, în timp ce Muguruza a comis doar nouă

10 lovituridirect câștigătoare a reușit românca în meciul de ieri, în timp ce adversara sa a strâns optsprezece

220.000 de dolariaustralieni este premiul pentru atingerea optimilor de finală, aproximativ 165.000 de dolari americani

Abonate la ”optimi”

Din 2013 încoace, româncele au fost în această fază a turneelor majore în 12 din 17 situații posibile.

S-au adunat ani buni, 7-8, de când prezența jucătoarelor noastre pe tablourile principale ale concursurilor de Mare Șlem a devenit o obișnuință. Și nu doar atât: numărul lor a crescut, ajungând la unele ediții chiar la 6, iar rezultatele au căpătat un standard tot mai înalt. În 2009, la Roland Garros, cu sfertul de finală reușit acolo, Sorana Cîrstea a spart o gheață ce se îngroșase serios. A urmat-o Monica Niculescu, "optimi" la US Open 2011, apoi Simona Halep și-a început goana după rezultate importante tot cu "optimi" la US Open, în 2013.

Din 2014 încoace însă, urcarea româncelor măcar în turul al 4-lea a fost împlinită aproape fără fisură. Doar două excepții: US Open 2014 și Australian Open 2016. Halep a adunat 9 prezențe măcar în "optimi" în tot acest timp, cele mai multe, dar greutatea performanțelor a fost rotunjită și de alte românce: Irina Begu, Monica Niculescu, Andreea Mitu și, cel mai recent, Sorana Cîrstea, la aproape 8 ani de la prima reușită.

Românce în "optimi" la turnee de Mare Șlem în ultimii 8 ani

Topul prezențelor