Federația Internațională de Tenis a luat o primă decizie împotriva lui Ilie Năstase!

Poti sa vii tu cu kile de argumente din astea si tot n-o sa ma convingi, cred ca facem parte din lumi diferite. Si mai lasa-ma si cu Sorana ta, o acuza pe aia ca e labila psihic, dar ea ce *** a facut in meci, nu cumva a pierdut pentru ca nu a fost destul de puternica psihic.

westfield • 23 Aprilie 2017, 19:28

Postat de jalabert pe 23 Aprilie 2017, 19:24 doar marea britanie a initiat procedura de iesire din UE. e firesc ca tarile care formeaza marea britanie sa iasa din UE. din cauza asta e nemultumita scotia pentru ca ei fac parte din marea britanie si sunt obligati ssa iasa din UE chiar daca scotieni au votat majoritaR pentru ramanerea in UE.

Jalabert...acum 2 ani, cand inca era Cameron in Anglia, a fost un referendum in Scotia,daca sa ramana sau nu in UK. Rezultatul a fost ceva de genul 60% Pro 40% contra...DAR S-A VOTAT RAMANEREA DOAR DACA ANGLIA RAMANE IN UE 100%. Confuzia apare acum cand UK, prin Anglia, a aplicat sa iasa. Prim-ministrul scotia,d'na sturgeon, incearca inca un referendum pt ca ei considera ca au fost inselati si sunt folositi.