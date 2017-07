Simona Halep, despre magia turneului de la Wimbledon: "E uimitor să joci acolo" » Ce amintiri i-au rămas în memorie

Duminica, 02 Iulie, 14:37

Simona Halep va debuta luni la cel de-al treilea turneu de Mare Șlem al anului, urmând să o înfrunte pe neozeelandeza Marina Erakovici, în jurul orei 15.30 (DETALII, AICI)

Înainte de startul competiției londoneze, Simona Halep a acordat un interviu site-ului wtatennis.com, în care a vorbit despre cele mai frumoase amintiri pe care le are de la Wimbledon.

"Prima mea amintire este de la un meci dintre Federer și Nadal, acel meci lung. S-au luptat, nu au cedat, iar în final a fost greu să vezi că unul pierde și celălalt câștigă.

Aveam 15 ani atunci când am ajuns prima dată la Wimbledon. Am mâncat căpșuni cu frișcă, e cea mai frumoasă amintire pe care o am.

Să intri pe terenul central și să joci un meci e uimitor. Am și o altă amintire plăcută, pentru că am câștigat primul meu meci jucat acolo. Parcă ești într-o sufragerie, nici măcar nu spui că e un teren de tenis. Atmosfera e specială", a declarat Simona Halep, conform site-ului oficial al WTA.