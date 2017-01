EXCLUSIV Burleanu, făcut praf după ultima propunere: "Ăsta vrea să ne desființeze pe toți!"

Articol de — Alin Grigore Duminica, 29 Ianuarie, 19:14

Răzvan Burleanu a spus astăzi că vrea desființarea Cupei Ligii, competiție reînființată în România în sezonul 2014-2015, după alte două încercări în 1998 și 2000.

Declarațiile președintelui FRF l-au stârnit pe Florin Prunea, președintele lui Poli Iași, care crede că Burleanu vrea să desființeze fotbalul românesc.

"Dacă ar fi după Burleanu, ar desființa tot fotbalul românesc. În competiția pe care o organizează el dispar echipe de mare tradiție. Eu îi spun doar atât: să ne lase în pace să avem măcar o competiție serioasă! El ar vrea să ne desființeze pe toți, asta-i menirea lui. Să lase competițiile în pace! E bine că nu depinde de el desființarea Cupei Ligii. El e împotriva fotbalului. Vrea să desființeze tot mai multe cluburi din România. De când a venit la președinția FRF au dispărut foarte multe cluburi. Veți vedea la anul când vor fi alegeri cât de puțini vom fi.

Am rămas surprins de ce a zis. După ce a desființat cluburile la Liga a 2-a când le-a mințit că le plătește transportul, acum vrea să desființeze și Cupa Ligii. Nu mai vorbim de Liga a 3-a... Sunt competiții organizate de el. E bine că Liga 1 nu are nimic de a face cu el. Să se apropie cât mai puțin de noi.

Am vorbit și cu colegi de-ai mei de la alte cluburi și am rămas stupefiați. Eu ca fost jucător prefer să joc decât să am un ciclu săptămânal de antrenamente. E greu să înțeleagă el cum e cu fotbalul. Cel mai bun antrenament e jocul. Să-i spună cineva, că are consilier, specialist. Dacă și Liga 1 ar depinde de el ne-am desființa. Ăsta vrea să ne desființeze pe toți!", a declarat Prunea pentru GSP.ro.

Steaua are cele mai multe Cupe ale Ligii în palmares, două, fiind câștigate în 2015 și 2016. În 1998 a fost câștigată de FCM Bacău, iar în 2000 Gloria Bistrița s-a impus, însă acestea două nu au avut caracter oficial.