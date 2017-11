EXCLUSIV MM Stoica și Teodora, scandal monstru în club: "Vă omor pe toți!" » Martori oculari povestesc scene șocante de noaptea trecută: "Zburau pumnii și sticlele sparte!"

geo.b. • 11 Noiembrie 2017, 20:46

"HULIGANISM - Purtare sau atitudine brutală care trădează lipsă de respect față de societate și față de demnitatea omului, prin călcarea tuturor regulilor de conduită, prin acte de agresiune, devastări. " Acest individ,de cand a aparut prima data in fotbal,s-a purtat in asemenea hal.Ma gandeam ca ajungand dupa gratii,s-a mai maturizat,a mai coborat cu picioarele pe pamant. Dar mi-am data seama in scurt timp ca-i irecuperabil.