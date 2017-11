FOTO Iată contractul de asociere! Cât plătește CS U Craiova către Primărie pentru EXCLUSIVITATEA folosirii noii arene

mickey13 • 07 Noiembrie 2017, 14:43

O mizerie de contrat! De fapt, nu-i niciun contract ci doar o forma jalnica de draft! Daca se dovedeste adevarat (adica draftul este identic cu contractul), din punctul meu de vedere, este penala aceasta situatie! Adica din buzunarul meu se face un stadion, iar acest stadion se da unui no-name care trebuie sa plateasca o mica parte din incasari Primariei. Nu tu chirie, nu tu utilitati, ci doar incasari (daca vor fi, in medie 7000 de spectatori la meci, circa 7 euro biletul; sa zicem 50.000 / meci => Primaria va primi circa 100.000 euro / sezon. A-FA-CE-RE!!!). In plus, acel no-name, are dreptul de a hotari cine intra in incinta arenei.