Superlativele GSP 2016 Mircea Lucescu pe locul 2 în topul antrenorilor: "Încerc să menţin un nivel al performanţei"

Articol de — Andrei Crăiţoiu Joi, 22 Decembrie, 09:23

Mircea Lucescu a decis ca 2016 să fie anul schimbării: a părăsit, după 12 ani, Șahtiorul, cu care câștigase 22 de trofee.

- Domnule Lucescu, cum e viața în Rusia, la Zenit?

- Este intensă. Sunt o mulțime de lucruri de făcut, am avut o perioadă bună pe final de an, chiar dacă am avut unele probleme serioase. Am pierdut puncte prețioase, mai ales că am condus în toate meciurile. Trei jocuri am condus și-am pierdut puncte, dar acum sunt mulțumit și cu locul doi.

- Marius Șumudică este antrenorul anului în România.

- Felicitări! O să vorbesc cu el, sigur. Eu îl felicit, pentru că în condiţii foarte dificile a obţinut o performanţă extraordinară. Această capacitate pe care o are de a mobiliza propriii jucători poate să fie decisivă într-o confruntare din Europa League. Poate să facă treabă şi cred că îşi doreşte foarte tare. Sunt sigur că acum şi jucătorii se gândesc să continue cu el.

- Aveți 43 de ani de antrenorat, cum de mai aveți pasiunea asta?

- Pasiunea mea pentru fotbal mă face să-mi menţin entuziasmul. Este foarte dificil să mai găseşti ce se întâmplă în fotbal în vreun alt domeniu. La fiecare trei zile eşti un personaj diferit. Un antrenor la fel de bun ca ultimul rezultat. Dacă e pozitiv, eşti cel mai bun din lume, dacă nu, eşti cel mai nepopular din lume, mai ales în ochii fanilor.

- Sunteți calificați și dumneavoastră, și Astra în primăvara europeană.

- Noi jucăm cu Anderlecht. Este un meci de nivel, este un meci dificil, însă eu spun că Zenit are prima șansă. Mai avem foarte multă vreme până atunci, avem timp să pregătim meciul, să vedem cum evoluăm, se pot schimba multe.

- Astra are vreo șansă cu Genk?

- Sunt convins că vor fi supermotivați în continuare. Până acum au făcut o treabă foarte bună. Nu văd o mare diferență între fotbalul de la noi și cel belgian, deci au o șansă.

- Ce vă propuneți pentru 2017?

- Să fiu sănătos și să fac treabă bună la Zenit, unde încerc să menţin un nivel al performanţei pe care lumea din jur să-l aprecieze. Zenit este un club foarte puternic, cu ambiţii mari şi cu o istorie bogată. Să fim sănătoși, e cel mai important!