Unibet castiga inca un premiu international la Gaming Awards

Vineri, 10 Februarie, 17:39

Cea de-a 10-a editie a International Gaming Awards, care s-a desfasurat pe 6 februarie la Londra, la hotelul InterContinental London Park Lane, a adus un nou premiu pentru Unibet. Celebrul brand prezent cu licenta locala inclusiv pe piata de jocuri de noroc online din Romania a fost de aceasta data premiat pentru platforma sa de bingo. Astfel, Unibet a primit trofeul "Online Bingo Operator of the Year".

International Gaming Awards este un eveniment realizat si sustinut de importante nume din mediul jocurilor de noroc, printre care publicatia online The iGaming Post. La marele eveniment de la Londra s-au consemnat participanti din intreaga lume, veniti pentru a celebra cea de-a zecea editie a galei ce recompenseaza 12 luni de performanta in domeniul jocurilor de noroc - atat offline, cat si online.

Cu peste 15 milioane de jucatori in 100 de tari, Unibet este brandul preferat al romanilor in special pe segmentul de pariuri sportive online. Cu licenta pe 10 ani acordata in 2016 de Oficiul National pentru Jocuri de Noroc, Unibet investeste permanent in platforma sa de joc, oferind in acelasi timp o multime de optiuni de pariere si fel de fel de promotii.

In prezent, pe unibet.ro merita remarcata oferta de week-end, in conditiile in care pasionatii de pariuri online pot juca deja pe meciuri din toate marile campionate europene, care sunt in plina desfasurare. Sute de optiuni de pariere inainte de fiecare meci ii incanta mereu pe pariori, dar Unibet ofera mai mult decat atat: transmisiuni live ale unor evenimente de mare interes plus pariuri live la cel mai inalt nivel tehnic.

Se poate paria spre exemplu pe meciurile echipelor de top din Liga I (Viitorul si Steaua au meciuri aparent usoare pe teren propriu) sau se pot alege campionate europene precum Premier League, La Liga, Serie A si Bundesliga. Partidele din Spania, Italia si Germania sunt inclusiv transmise live pe Unibet TV.

In Premier League, vedetele Manchester United, Arsenal si Chelsea au meciuri "simple", astfel ca si cotele sunt pe masura (intre 1,27 si 1,43 pentru victorii ale favoritelor). Cel mai interesant meci pare cel dintre Liverpool si Tottenham, foarte echilibrat: cota 2,28 pentru victoria gazdelor si 3,50 pentru meci castigat de oaspeti. Pentru cote cat mai bune, se poate paria pe optiunile suplimentare. La un singur meci, precum Manchester United - Watford, exista nu mai putin de 189 de optiuni de pariere! Astfel, cota este 2,10 pentru peste 2,5 goluri ale echipei gazda si 1,90 pentru varianta in care echipa gazda inscrie in ambele reprize cel putin o data.