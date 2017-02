Cu lecția pregătită » Flipkens a trecut în două seturi de Niculescu: ”Am învățat să fiu răbdătoare”

Articol de — Luminiţa Paul, Roxana Fleşeru Duminica, 12 Februarie

Kirsten Flipkens a trecut ieri de Monica Niculescu în două seturi, 6-3, 6-4, și a spus că a învățat din celelalte meciuri cu românca să fie mai răbdătoare.



"Nu mai contează ce a fost în trecut, important e prezentul", spunea Ilie Năstase la tragerea la sorți a meciurilor. Intervenind într-o discuție despre faptul că Monica Niculescu a învins-o pe Kirsten Flipkens în ultimele două meciuri, cel mai recent jucat în luna ianuarie a acestui an.

Dar repetând un clișeu al jucătorilor de tenis, "niciun meci nu seamănă cu altul". Jocurile celor două însă sunt asemănătoare, ele utilizând de multe ori slice-ul și fâcând din acesta un atu.

Numai că, în meciul de ieri, Flipkens a fost mult mai precisă și mult mai constantă, chiar dacă românca a avut unele șanse, până la urmă, belgianca s-a impus cu 6-3, 6-4.

"Față de meciurile precedente cu Monica, azi am fost mult mai răbdătoare. Am ales momentul potrivit pentru a juca mai agresiv. Cred că în ultimele meciuri disputate cu ea am încercat să fac prea multe și prea devreme. Dar și acum au fost multe puncte lungi și trebuia să aleg momentul potrivit pentru a ataca. Trebuia să vin la fileu când aveam ocazia și asta am făcut", a spus belgianca în vârstă de 31 de ani.

Monica a explicat înfrângerea evidențiind jocul adversarei sale. "A fost care pe care, dar ea a câștigat momentele importante și asta a contat. Poate că azi am încercat prea mult să îi dau mingile pe dreapta, iar ea a jucat bine cu dreapta. Aveam 3-1 la un moment dat, dar nu știu ce s-a întâmplat că apoi am pierdut 5 game-uri la rând. Mi s-a părut că Flipkens a fost un geniu în teren. A fost 13 în lume și a făcut semifinală la Wimbledon, deci ea poate să producă un astfel de tenis. Iar acum a reușit", a spus Monica.

Românca a înregistrat ieri a zecea înfrângere în Cupa Fed, însă are în continuare un bilanț pozitiv pentru că a adunat și cincisprezece victorii.

Galerie numeroasă

Sala Polivalentă din București a adunat ieri 5.000 de omaeni veniți să ajute echipa României în confruntarea cu Belgia. În momentele în care păreau că și-au pierdut suflul, loja României a fost cea care îndemna oamenii să le susțină pe Monica Niculescu și pe Sorana Cîrstea.

Pe lângă jucătoarele nominalizate în echipă, Irina Begu și Patricia Țig, în primul rând a stat și Simona Halep, care a ratat această întâlnire din cauza problemelor la genunchiul stâng.

Raluca Olaru și Alexandra Dulgheru au fost și ele alături de fete. În tribune a fost și selecționerul "naționalei" de fotbal a României, Christoph Daum, alături de secundul său belgian, Rudi Verkempinck.

"La început nu ne așteptam ca Irina Begu să nu joace la simplu. Noi ne așteptam să joace Begu și Niculescu în prima zi. Bineînțeles, este o surpriză frumoasă pentru mine să câștig, dar în trecut am mai învins-o pe Monica, așa că nu este ca și cum aș fi câștigat împotriva Simonei Halep. Ar fi fost mult mai dificil pentru că Halep este în primele cinci jucătoare. Dar mă bucur că am câștigat, este întotdeauna mai bine să începi ziua cu o victorie"

Kirsten Flipkens "Flipkens a fost solidă, a văzut foarte bine terenul, a fost mereu atentă. A dat bine cu dreapta, a venit la fileu când a trebuit. A dat tot timpul lung, pe tușă, nu s-a agitat deloc. A simțit bine jocul. A fost în formă, nu greșea niciodată"

Monica Niculescu

4-3a devenit acum scorul întâlnirilor directe dintre Kirsten Flipkens și Monica Niculescu