GALERIE FOTO Șarapova, la primul succes de la revenirea în circuit » Ce a declarat după meci

Miercuri, 26 Aprilie, 21:06

Maria Șarapova și-a încununat revenirea în circuitul profesionist cu o victorie, trecând de italianca Roberta Vinci în primul tur al turneului de la Stuttgart.

Rusoaica s-a impus în minimum de seturi, scor 7-5, 6-3, după o partidă extrem de echilibrată, care a durat o oră și treizeci de minute.

Primul set a fost unul dificil pentru rusoaică. A început greoi partida, iar Vinci s-a distanțat rapid la 2-0.

Șarapova a făcut însă imediat rebreak și a mers cap la cap cu adversara sa până la 5-5, unde rusoaica a făcut break, ca mai apoi să-și facă serviciul și să închidă setul.

Setul doi a început cum nu se putea mai bine pentru "Mașa", cu un break, pe care și l-a menținut până la finalul partidei, perioadă în care nu și-a mai pierdut deloc serviciul.

La 15 luni de la ultimul său meci, perioadă în care a ispășit suspendarea dictată pentru dopaj, Șarapova a făcut un meci solid, reușind numeroase puncte spectaculoase și arătând o formă bună, care o propulsează într-una din jucătoarele ce vor conta în acest sezon.

În optimile de finală ale turneului de la Stuttgart, Șarapova o va înfrunta pe compatrioata Ekaterina Makarova (43 WTA).

Ce a spus după meci

"Revenirea a fost un moment special, un moment pe care l-am așteptat de foarte mult timp.

Nu am știut când voi reveni, am suferit o operație la umăr. Am avut o viață normală, am călătorit, am învățat foarte multe lucruri, m-am ocupat de afacerile mele.

Sunt multe lucruri frumoase pe care mi le-a dat tenisul, dar ceea ce am putut să fac cel mai bine în ultimele 15 luni a fost să mă dezvolt din punct de vedere uman.

E important să am cât mai multe meciuri jucate și sper să joc cât mai multe meciuri aici.

Nu vreau să mă blochez, nu vreau să mă concetrez pe ceea ce nu merge, vreau să uit de tot, să fiu eu și să joc cât mai bine", a spus Șarapova, la interviul de după meci.