Halep a zburat spre Stuttgart în același avion cu Konta » Ce i-a zis jucătoarea din Anglia + cum l-a supărat Simona pe Cahill: "Mi-a spus că trebuie să mă schimb"

După cele două victorii obținute în succesul României cu Marea Britanie în FED Cup (3-1 la general), Simona Halep este gata pentru turneul WTA de la Stuttgart, unde a debutat deja la dublu (detalii), și dezvăluie care este marea greșeală pe care a făcut-o la turneul de la Miami.

La Miami, Halep a fost eliminată de Johanna Konta în sferturile de finală, iar în timpul partidei a avut o discuție tensionată cu Darren Cahill.

"Pe zgură mă simt ca acasă. Cred că toată lumea a văzut ce atitudine negativă am avut la turneul de la Miami. Nu e bine pentru mine. Nu este bine să îți vorbești atât de negativ. Mă trage foarte tare înapoi. Pierd multe meciuri importante cu acest gen de atitudine.

Am avut câteva conversații cu Darren după acel meci. A spus că trebuie să mă schimb. A fost puțin supărat, să fiu sinceră. Apoi am decis să-mi limpezesc mintea, să văd ce am făcut greșit, să văd ce trebuie să îmbunătățesc pentru a deveni mai puternică și mai pozitivă pe teren", a spus Halep la o conferință de presă susținută la Stuttgart.

DISCUȚIE CU KONTA ÎN AVION

Halep a zburat către Stuttgart în același avion în care a fost și Johanna Konta și susține că a discutat cu britanica despre meciul jucat contra Soranei Cîrstea la FED Cup. Partida a fost oprită pentru puțin timp din cauza incidentelor provocate de Ilie Năstase, dar Konta i-a mărturisit că nu există tensiuni între ea și Sorana.

"În opinia mea, ce a făcut el este greșit. Nu mi-a plăcut modul în care a vorbit și nu pot accepta așa ceva" Simona Halep despre atitudinea lui Ilie Năstase la FED Cup

Prima adversară a lui Halep (locul 5 WTA) la Stuttgart va fi Barbora Strycova (locul 17 WTA). Turneul de la Stuttgart este dotat cu premii în valoare totală de 760.000 de dolari și are loc în perioada 24-30 aprilie.

