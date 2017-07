VIDEO ATENȚIE, IMAGINI TULBURĂTOARE Moment ȘOCANT la Wimbledon! Bethanie Mattek-Sands, adversara Soranei, s-a accidentat ORIBIL în timpul meciului! Sorana a început să plângă! Americanca a fost scoasă cu targa de pe teren!

De ce nu putem vedea oare meciurile romanilor in direct la multlaudatul eurosprt??

spotfan • 06 Iulie 2017, 19:12

Postat de olaru_andrei pe 06 Iulie 2017, 19:00 fara sa fi jucat vreodata tenis....macar 30 minute legat...nu ai ce comenta prietene!!!! daca alergi sustinut 30 minute pe un teren de tenis o sa te vad cu febra inghinala 2 saptamani!! mergi la pescuit mai bine! bafta sorana!

ai dreptate. Nu practic tenis activ, dar la cate duble greselt a facut si la cat de rar i-a intrat primul serviciu nu are cum sa emite pretenti daca da de o jucatoare de top. Chiar cu una afara din top 100 s-a chinuit groaznic. Dar se pare ca a avit probleme serioase la umar, cea ce ar explica de ce a avut acele probleme. Sper sa nu fie ceva grav si sa se refaca complet pana la meciul urmator. Dar am impresia ca are probleme serioase de sanatate pentru ca de fiecare data cand m-am uitat la meciurile es a avut nevoie de medical timeout. Oricum e de apreciat ca a luptat eroic si nu s-a lasat.