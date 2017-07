VIDEO Prima reacție a Soranei Cîrstea, după accidentarea horror a adversarei: "M-am uitat la genunchiul ei și nu am văzut așa ceva decât în filme! Tot repeta: Sorana, ajută-mă, te rog, ajută-mă!"

Joi, 06 Iulie, 20:49

Sorana Cîrstea a vorbit pentru prima oară la conferința de presă despre momentele teribile prin care a trecut adversara ei, astăzi, la Wimbledon.

La începutul setului 3, americanca Bethanie Mattek-Sands a alunecat în momentul unei urcări la fileu și a rămas căzută la pământ ținându-se de genunchiul drept. Prima care a ajuns la ea a fost Sorana, care, alarmată de țipetele de durere ale adversarei sale, a început să le facă semne organizatorilor să cheme doctorul. Vizibil speriată, Sorana a izbucnit în plâns, însă a stat alături de Bethanie până la apariția medicului. VIDEO CU MOMENTUL AICI



O ambulanță a ajuns în apropierea terenului 18, unde se disputa partida. Mattek-Sands a primit îngrijiri medicale pe teren, după care a fost dusă de urgență la spital.

"I-am văzut genunchiul, care era într-o poziție nefirească. Ieșise cum n-am mai văzut niciodată ieșit un genunchi sau poate doar în filme. Mi s-a părut ca a durat enorm până a ajuns ajutorul medical. Bethanie Mattek Sands a stat pe gazon vreo 15 minute fără niciun fel de ajutor, ceea ce mi s-a părut mult prea mult!

Am încercat să o ajut cât pot, atât eu, cât și soțul ei și fizioterapeutul. Încă îmi dau seama ce șoc am avut când am văzut genunchiul. Nu am avut ce să îi spun, fiindcă și ea era în stare de șoc și tot repeta: Sorana, ajută-mă, Sorana, te rog mult ajuta-mă", a explicat Sorana.

Sorana va juca în turul următor, al treilea la Wimbledon, contra spanioloaicei Garbine Muguruza. Meciul se va disputa sâmbătă, la o oră anunțată de organizatori.

