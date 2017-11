Prețul pentru care Negoiță e gata să vândă clubul: "Nu-l mai interesează Dinamo. E vorba de această sumă"

Vlad Enaru • 10 Noiembrie 2017, 23:21

FCSB are mare noroc cu un finantator ca Becali. Si totodata, un mare ghinion, pentru ca la lotul pe care il are, FCSB ar trebui sa castige tot. Dar... vedeti voi... Becali e hipertensiv, coleric si are 60 de ani. Profil foarte similar cu un fost coleg de-al lui de partid/alianta, care nu a prins 66. Daca ii plezneste maine o vena in cap onorabilului pastor, FCSB va ajunge foarte Rapid in oala lui Dinamo.