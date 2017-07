Simona Halep, motivată după victoria din primul meci la Wimbledon: "Aici nimeni nu vorbește despre mine ca o favorită"

Luni, 03 Iulie, 19:52

Simona Halep este încrezătoare că are șansa unui parcurs bun la Wimbledon, în ciuda faptului că nu este privită ca una dintre jucătoarele favorite la câștigarea trofeului.

După ce a trecut în primul tur de Marina Erakovici (locul 129 WTA), scor 6-4, 6-1 (detalii AICI), Simona a afirmat că toate jucătoarele au o șansă la trofeu, în condițiile în care Serena nu participă la turneu.

"Am jocul potrivit pentru a atinge rezultate bune pe iarbă, dar niciodată nu se știe. Serviciul e foarte important, de asemenea și returul. Dacă reușesc să returnez serviciile în forță, atunci am o șansă.

Toate jucătoarele au o șansă la câștigarea trofeului, mai ales că Serena nu este aici. Sunt mai relaxată pentru că ea nu participă și nu trebuie să mă mai gândesc la Serena când merg la un turneu de Mare Șlem.

Nici la Roland Garros nu am spus că sunt printre favorite, nu m-am așteptat din prima zi să ajung în finală, dar am crezut, mai ales că aveam rezultate bune la Madrid și Roma, nu am simțit presiune.

Am fost motivată și dacă toată lumea a spus că am o șansă trebuia să profit de ea. Aici nimeni nu vorbește despre mine ca o favorită, dar eu cred că am o șansă și trebuie să muncesc ca să ajung unde mi-am propus", a spus Simona Halep la conferința de presă susținută după meciul cu Erakovici.

În turul al doilea, Simona va juca împotriva braziliencei Beatriz Haddad Maia (97 WTA).